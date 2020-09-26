В ЕС выразили соболезнования из-за крушения Ан-26 Зеленскому и двум украинским министрам

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отозвался на крушение военного самолета Ан-26, которое произошло близ Харькова 25 сентября. Он выразил соболезнования президенту Украины и двум высокопоставленным чиновникам.

Соответствующую запись дипломат оставил в микроблоге Твиттер.

«Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру (иностранных дел — Ред.) Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану», – написал европейский политик.