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Трагедия с АН-26: Появились первые данные о технических причинах происшествия и видео

26.09.2020

По словам губернатора Харьковщины Алексея Кучера, пока известно об отказе левого мотора. Об этом сообщает Pavlovsky news в Telegram.

Но для опытного летчика такая ситуация не является критической. По словам Кучера, курсанты, которые выжили, до столкновения с землей успели выпрыгнуть из Ан-26. Что произошло — установит следствие.

Также появилась информация от секретаря СНБО Алексея Данилова. Он утверждает, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

Как уточняет ГосЧС, по информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела  погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

Трансляция с места трагедии также велась в Youtube-канале главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который прибыл туда.

В сети пользователи также обнародовали видео с места катастрофы под Харьковом и предварительный список погибших.

 

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