На борту Ан-26 было 27 человек. Одного из курсантов не допустили к полету

Перед вылетом разбившегося самолета Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области, к полету не допустили одного курсанта Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба.

Так, на момент крушения самолета на борту находилось 27 человек из запланированных 28 — семь офицеров и 20 курсантов, среди которых были второкурсники и студенты четвертого курса. Одного курсанта по неизвестным причинам не допустили к полету, сообщает ГСЧС.

Отметим, что тем временем Офис генпрокурора Украины заявил о 25 погибших. То есть, кроме двух, которых уже доставили в больницу больше живых не нашли.