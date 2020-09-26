Медики назвали ТОП-5 продуктов, которые укрепляют и чистят сосуды

Снизить риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы можно снизить, если употреблять определенные продукты.

Согласно данным статистики Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает около 17, 5 миллионов человек. При этом 80 % преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить. Для этого следует отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и правильно питаться.

Медики рекомендуют включить в свой рацион следующие продукты, которые способствуют очищению и укреплению сосудов:

Куркума

В составе ароматной специи содержатся сильные противовоспалительные соединения, которые способствуют снижению риска повреждения стенок сосудов. Куркума – чемпион по содержанию антиоксидантов, которые могут уменьшитьвероятность появления жировых бляшек в артериях на 25%.

Гранат

Способствует очищению закупоренных артерий, а также улучшает кровоток.

Брокколи

В брокколи содержится много клетчатки, которая положительно влияет на здоровье сосудов. Употребление овоща поможет предотвратить закупорку артерий и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо

Употрребление авокадо поможет понизить уровень “плохого холестерина” , что снижает риск развития сердечной недостаточности. Также в составе плода содержится больше количество калия, предотвращающего кальцификацию сосудов и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Жирная рыба

Содержит в своем составе все необходимые жирные кислоты, белок и множество полезных микроэлементов, способствующих очищению сосудов, а также укреплению их стенок.