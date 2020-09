Утром — деньги, вечером — стулья: как столичная подземка впустую потратила более 50 млн гривен

КП “Киевский метрополитен” не первый год пытается получить право собственности на комплекс помещений по ул. Межигорской, 78, которые якобы нужно снести для строительства метро на Троещину. Еще в 2008 году метрополитен и ОАО “ДОК-3” согласовали их фактическое отчуждение в пользу подземки, за что было заплачено 50,8 млн “бюджетных” гривен. Однако в дальнейшем эти здания были несколько раз перепроданы, что привело к длительным и безрезультатным судебным разбирательствам, которые длятся по сегодняшний день.

Как стало известно KV, 30 сентября 2020 года пройдет заседание Северного апелляционного хозяйственного суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба КП “Киевский метрополитен” на решение Хозяйственного суда Киева от 22 января 2020 года (дело №910/10594/18).

В рамках этого дела столичная подземка хочет признать недействительным договор купли-продажи группы помещений площадью 75,2 кв.м по ул. Межигорской, 78, который был заключен 28 июля 2016 года между “ООО “Торговый дом “Пеликан” и ООО “Риал Подол Истейт”. Эти помещения КП “Киевский метрополитен” должен был получить для строительства метро на Троещину еще около десятка лет назад, однако на пути у подземки стали “перепродажи” этого объекта.

Суд первой инстанции отказал метрополитену в удовлетворении иска, поэтому столичная подземка и подала апелляцию.

Пустые траты

Как указано в материалах дела, 20 июля 2004 года КГГА своим распоряжением №1312 постановила восстановить работы по проектированию и сооружению Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от станции “Вокзальная” до жилого массива Выгуровщина-Троещина со строительством электродепо. Этим же документом КП “Киевский метрополитен” было поручено разработать и утвердить задания на проектирование и проектно-сметную документацию по строительству этой линии метро.

30 апреля 2008 года КГГА издала распоряжение №608, которым при администрации была создана комиссия по решению земельно-имущественных вопросов и определению и возмещению убытков собственникам земли и землепользователям.

20 мая 2008 года КГГА своим распоряжением №696 утвердила проект участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции “Глыбочицкая” до станции “Радужная” с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина -Троещина.

19 декабря 2008 года распоряжением №1759 (данный документ отсутствует в открытом доступе. – KV) КГГА согласовала акты по определению размеров компенсаций, убытков и возмещения расходов, связанных с вынесением зданий и сооружений ряда предприятий, которые “стояли на пути строительства”. Среди таковых – здания завода ОАО “ДОК-3”, которые находятся по ул. Межигорской, 78.

29 декабря 2008 года между КП “Киевский метрополитен” и ОАО “ДОК-3” был заключен договор №158-ДБМ по урегулированию земельно-имущественных вопросов и выплате компенсаций указанному ОАО, связанных со строительством Подольского мостового перехода через р. Днепр и Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Согласно этому документу, столичная “подземка” обязывалась выплатить указанной фирме компенсацию в сумме 50,8 млн гривен за отказ от права собственности на земельный участок по ул. Межигорской, 78 площадью 1,87 га и некоторые находящиеся на этой земле помещения (их точная площадь в материалах дела не уточняется, однако, по данным разных материалов дела, речь идет минимум об 1 тыс. кв.м).

Как указано в материалах дела, в тот же день, 29 декабря 2008 года, КП “Киевский метрополитен” перечислило ОАО “ДОК-3” часть указанной компенсации за здание лесоцеха – 10,8 млн гривен. 19 декабря 2009 года стороны подписали акт приема-передачи указанного здания. При этом, по непонятным причинам метрополитен не стал “добровольно” выплачивать оставшуюся часть суммы – 40 млн гривен. Эти денежные средства были списаны со счетов метрополитена по решению Хозяйственного суда Киева от 8 июля 2010 года (когда именно произошла оплата, в материалах этих двух судебных дел не уточняется. – KV).

Примечательно, что получателем указанных средств выступала уже другая компания – ООО “Промышленно-инвестиционный союз”. Именно этой фирме ОАО “ДОК-3” в ноябре 2009 года уступило право требования денежных средств по упомянутому выше договору от 29 декабря 2008 года. При этом, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 19 сентября 2016 года по иску КП “Киевский метрополитен” договор об уступлении права требования был признан недействительным (дело №910/28356/14).

Однако, согласно материалам дела, несмотря на уплату денежных средств, КП “Киевский метрополитен” так и не вступило в право собственности на этот объект. Одна из причин – здания, которые предприятие планировало получить для решения вопросов по строительству метро на Троещину, были… перепроданы

Так, 21 января 2010 года ОАО “ДОК-3” заключило с ООО “Деснянскпарксервис” договор о сотрудничестве, согласно которому указанное ООО должно было заняться модернизацией зданий по ул. Межигорской, 78. Среди этих зданий было и то имущество, которое ОАО “ДОК-3” обязывалось передать КП “Киевский метрополитен”. При этом, согласно договору о сотрудничестве, в конечном итоге ОАО “ДОК-3” и ООО “Деснянскпарксервис” должны были “поделить” имущество по этому адресу “пополам”.

Решением Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2012 года по делу №5011-62/8193-2012 (иск был подан прокуратурой Киева. – KV) этот договор о сотрудничестве был признан недействительным.

Приговором Подольского районного суда Киева от 12 декабря 2013 года глава правления ОАО “ДОК-3” был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365-1 УК Украины (превышение полномочий должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) и оштрафован на 127,5 тыс. гривен. Таким образом суд признал, что глава правления ОАО “ДОК-3”, подписывая договор о сотрудничестве с ООО “Деснянскпарксервис”, “распорядился судьбой” помещений, часть из которых уже была передана КП “Киевский метрополитен”, а другая часть подлежала передаче подземке.

В декабре 2015 года КП “Киевский метрополитен” обратилось с иском к ОАО “ДОК-3” в Хозяйственный суд Киева с требованием выполнить условия договора №158-ДБМ от 29 декабря 2008 года и передать “подземке” здания по ул. Межигорской, 78. 15 мая 2019 года Верховный суд Украины отказал “подземке” в удовлетворении этих требований.

В дальнейшем, согласно материалам дела, часть зданий по ул. Межигорской, 78 были по меньшей мере один раз перепроданы. К примеру, 28 июля 2016 года между “ООО “Торговый дом “Пеликан” и ООО “Риал Подол Истейт” было заключено как минимум два договора купли-продажи такое количество договоров фигурирует в судебных делах. – KV) групп помещений по указанному адресу общей площадью 392,4 кв.м.

КП “Киевский метрополитен” обращалось в суды с исками к указанным выше двум компаниям с целью признать недействительными эти договора. Решением Хозяйственного суда Киева от 13 мая 2020 года (дело №910/785/19) метрополитену было отказано в удовлетворении иска. При этом предприятие фактически планировало в рамках этого дела вернуть одну из групп помещений в собственность ОАО “ДОК-3”. Ведь от этого якобы “зависит дальнейшая возможность сооружения Подольско-Воскресенской линии Киевского метрополитена и Подольского мостового перехода через р. Днепр”.

В дальнейшем, в рамках упомянутого выше дела №910/10594/18 суд отказал метрополитену в удовлетворении таких же требований по еще одной группе помещений. При этом, в обоих случаях суд указывал на то, что КП “Киевский метрополитен” не доказал, что ООО “Торговый дом “Пеликан” и ООО “Риал Подол Истейт” как-то нарушали закон, заключая договора купли-продажи, не доказал, что эти договора влияют на интересы “подземки” и т.д.

Мифическое метро

Как неоднократно сообщала KV, строительство метро на Троещину – один из наиболее “мифических” проектов столичных властей последних двух десятков лет. Руководство города периодически выступает с обещаниями осуществить этот проект “в ближайшие годы”, однако до сих пор фактически ничего сделано не было.

Так, в 2014 году мэр Киева Виталий Кличко пообещал метро на Троещину на протяжении ближайших пяти лет (до 2019 года. – KV). Впоследствии озвучиваемые сроки несколько сдвинулись. В мае 2017 года ныне первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявлял, что на строительство метро на Троещину может уйти около 48 месяцев (4 года, до мая 2021-го – KV). Финансирование работ, якобы, должно осуществляться за счет кредита по межправительственному соглашению между Украиной и Китаем.

В ноябре 2017 года Виталий Кличко подписал соглашение о сотрудничестве по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group Co., Ltd. и China Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd. Тогда стоимость строительства оценивали в 2 млрд долларов. 85% от прогнозируемой стоимости проекта обещали обеспечить кредитными средствами от китайских партнеров, полученными под государственные гарантии Украины на 15-20 лет.

В ноябре 2018 года стало известно, что Киев получил от China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства метро на Троещину. Вскоре его обещали представить в столице, но этого по сей день не произошло. Вместо этого, в ноябре 2018 года КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на проектные работы по строительству Подольско-Выгуровской линии метро. Ожидаемая стоимость закупки составила 148,5 млн гривен. Однако в феврале 2019 года тендер отменили из-за сокращения расходов на осуществление закупки.

В октябре 2019 года Николай Поворозник сообщил, что на строительство метро на Троещину требуется от 5 до 10 лет и китайские партнеры, якобы, готовы предоставить кредит на 2 млрд долларов, но только при условии гарантий от государства, которых нет. В ноябре 2019 года советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что столичные власти уже рассматривают вариант запуска “легкого метро” на столичную Троещину. По его словам, строительство обойдется от 300 млн до 500 млн долларов и может занять 2-3 года.

В феврале 2020 года стало известно, что Офис Президента поручил Кабмину “проработать” вопрос строительства метро на Троещину. Однако, как выяснилось, надеяться на скорое начало работ на тот момент не приходилось. Обещанных китайских инвестиций по состоянию на февраль не было, в госбюджете-2020 на проектирование и строительство этой ветки метро денег не было предусмотрено вообще. Тогда же киевские власти признали, что обеспечить троещинцев услугами метрополитена в любом случае не смогут раньше 2035 года, поскольку сперва нужно завершить строительство Подольско-Воскресенского моста.

Примечательно, что на сегодняшний день до сих пор нет окончательного проекта метро на Троещину, поэтому насколько метрополитену необходимы помещения по ул. Межигорской – вопрос.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Торговый дом “Пеликан” было создано в феврале 2006 года. Учредителем и руководителем этой фирмы значится киевлянин Денис Рычин. Компания зарегистрирована в городе Днепр. Размер ее уставного капитала составляет 35 тыс. гривен.

В свою очередь, киевское ООО “Риал Подол Истейт” было зарегистрировано в июле 2016 года. Руководителем компании указан Дмитрий Гайдай, учредителем – житель столицы Максим Школьник. Размер уставного капитала – 1 тыс. гривен.

С 17 июля 2014 года КП “Киевский метрополитен” возглавляет Виктор Брагинский (на фото). Предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Деятельность указанного департамента со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.