В Харьковской области субботу объявили днем траура по погибшим в Ан-26

После катастрофы около Чугуева, 26 сентября в Харьковской области объявили днем траура по погибшим, которых на данный момент насчитали 25 человек.

Соответствующее распоряжение подписал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

«В этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органов госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия», – указано в документе.

Также рекомендуется отменить спортивные соревнования в регионе, повесить рядом с флагом Украины траурную ленту, а теле- и радиокомпаниям внести изменения в программу трансляций, исключив развлекательный контент.