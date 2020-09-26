Очень неожиданно: кто должен был сыграть Рэйчел Грин из «Друзей» вместо Дженнифер Энистон

Не знаем, как ты, а мы не представляем свой любимый сериал «Друзья» без очаровательной Рэйчел Грин в исполнении Дженнифер Энистон.

Однако оказывается, что легендарную героиню могла сыграть совсем другая актриса. Так, эта роль изначально должна была достаться актрисе Джейн Сиббетт, которая в итоге сыграла в шоу одну из бывших жен Роса Геллера Кэрол.

Преградой для этого стал только тот факт, что на момент начала съемок сериала Джейн была беременна.