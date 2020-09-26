Онколог назвал наиболее простой метод обнаружения рака

Онколог назвал одним из наиболее простых методов обнаружения рака ультразвуковое исследование.

«Ультразвуковое исследование является самым простым методом, который помогает выявить некоторые виды рака. С помощью аппаратов, которые доступны сегодня в поликлиниках, хорошо видны рак почки, мочеполовой системы, метастатическое поражение печени», — объяснил онколог.

Однако, заметил он, ультразвук не помогает выявить раковые новообразования органов ЖКТ, а также легких, головного мозга.

Для обнаружения колоректального рака (рак толстой и прямой кишки) существует простой метод тестирования на скрытую кровь. После 50 лет раз в три года нужно проходить гастроскопию и колоноскопию, подчеркнул онколог.

«На рак молочной железы надо начинать проверяться, если ранее не появилось тревожных симптомов, с 39 лет. После 28 лет женщинам обязательно нужно проходить обследование для профилактики рака шейки матки», — добавил Каприн.

: Новости Ю