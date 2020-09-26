Повінь – зміна системи

Menu
Close

Онколог назвал наиболее простой метод обнаружения рака

26.09.2020

Онколог назвал одним из наиболее простых методов обнаружения рака ультразвуковое исследование.

«Ультразвуковое исследование является самым простым методом, который помогает выявить некоторые виды рака. С помощью аппаратов, которые доступны сегодня в поликлиниках, хорошо видны рак почки, мочеполовой системы, метастатическое поражение печени», — объяснил онколог.

Однако, заметил он, ультразвук не помогает выявить раковые новообразования органов ЖКТ, а также легких, головного мозга.

Для обнаружения колоректального рака (рак толстой и прямой кишки) существует простой метод тестирования на скрытую кровь. После 50 лет раз в три года нужно проходить гастроскопию и колоноскопию, подчеркнул онколог.

«На рак молочной железы надо начинать проверяться, если ранее не появилось тревожных симптомов, с 39 лет. После 28 лет женщинам обязательно нужно проходить обследование для профилактики рака шейки матки», — добавил Каприн.
:  Новости Ю

Читайте також:   Трамп готов пойти на уступки Китаю для заключения торгового соглашения – The Financial Times
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *