В сети показали фото курсантов, разбившихся на Ан-26 под Харьковом

В сети опубликовали фото курсантов ХУВС имени Ивана Кожедуба, которые находились на борту Ан-26, который разбился в Чугуеве под Харьковом.

Снимок опубликовал на личной странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов. «Светлая память», – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.





В свою очередь журналист Павел Прядко отметил в Facebook, что согласно информации друзей курсантов в соцсетях, в результате трагедии погибли парни из 113 группы.

«Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память», – написал мужчина.