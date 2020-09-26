Под Чугуевом обломки рухнувшего Ан-26 заблокировали часть трассы

Обломки военного самолета Ан-26, рухнувшего под городом Чугуев Харьковской области, упали на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Как сообщается на официальном сайте областной Службы автомобильных дорог, на км 533 – км 534 дороги затруднено движение транспорта.

На этом участке движение временно организовали по встречной полосе в двух направлениях.

«Уважаемые водители, просим не причинять препятствия работникам ГСЧС и полиции, которые выполняют свою работу», – призвали в службе.

В свою очередь, Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26.

«Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины», – говорится в сообщении.