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Упавшему под Харьковом Ан-26 было 43 года: самолет еще летом отправили на ремонт до октября

26.09.2020

Самолет Ан-26, потерпевший крушение в Харьковской области, до 1 октября мог находиться в стадии ремонта. 

Специализированные авиационные СМИ в конце июля сообщали, что командование Военно-воздушных сил заключило контракт с заводом “Антонов” на продление срока службы девяти военным самолетам, – пишет Страна.ua.

Среди них – Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), изготовленный в 1977 году. То есть на момент крушения самолету было 43 года. 

Именно такой бортовой номер – 76 – указывали Минобороны, когда сегодня сообщали о крушении.

Ремонт должен был продлить срок эксплуатации боевой машины еще на два года. И закончить его планировали к 1 октября. Именно такой срок указан в документе, опубликованном по результатам тендера на сайте Prozorro.

Неизвестно, был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы. Вполне вероятно, что ремонт мог быть уже закончен – поскольку до 1 октября остается меньше недели. Однако тема нуждается в официальных комментариях чиновников.

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