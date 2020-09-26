Байден назвав Лукашенка диктатором, – ЗМІ

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Олександра Лукашенка, який провів таємну інавгурацію на посаду президента Білорусі, диктатором.

Про це йдеться в інтерв’ю політика агентству Reuters, опублікованому в суботу, 26 вересня.

“Президент, який ховається в страху від своїх власних громадян, який відмовляється прийняти волю народу – це ознака слабкості, нелегітимний самодержець, диктатор, а не сильний лідер”, – заявив Байден.

Також він наголосив, що чинний президент США досі не озвучив свою позицію щодо обстановки в Білорусі, яка більше місяця охоплена протестами.

“Тим не менш, президент Трамп відмовляється висловитися проти дій Лукашенка або запропонувати свою особисту підтримку прихильникам демократії”, – нагадав претендент на посаду американського лідера.