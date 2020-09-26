В сети показали список вероятных жертв Ан-26 под Харьковом: на борту были курсанты 2 и 4 курсов

В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26, который разбился в Чугуеве вечером в пятницу, 25 сентября.

Фото было опубликовано в Telegram-канале «ТРУХА Харьков» в 11 часов вечера, спустя почти два часа после крушения.

На снимке отмечено, что всего на борту было 28 человек, из которых 7 членов экипажа и 19 курсантов. В Ан-26, который трагически разбился, было столько же человек.

Важно: ближе к ночи, в 23:44, ГСЧС Украины уточнила, что на борту самолета было все же 27 человек, поскольку одного из курсантов в последний момент не допустили к полету – Харченко Александра Владимировича.







Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что на борту находились курсанты второго и четвертого курсов, передает Укринформ.

Он подтвердил, что нашли тела 22 жертв. «Двое пострадавших – один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй – физически в удовлетворительном состоянии, «психоэмоциональное состояние – понятно какое», – рассказал он.

Военный Александр Гром в Facebook сообщил, что среди жертв было пятеро человек, которые «могли продолжить авиационные офицерские династии».

Также стало известно, что на борту находился Александр Скочков – сын штурмана самолета Ил-76, сбитого террористами над Луганском летом 2014 года.





