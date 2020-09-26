Toyota розкрила деталі своєї першої електровантажівки на паливних елементах

Toyota у співпраці з компанією Denyo створила комерційний автомобіль на паливних елементах.
Автівка використовує водень для виробництва електроенергії.
Автомобіль створений на базі легкої вантажівки Toyota Dyna й використовує ту саму систему паливних елементів, що і модель Mirai.
А от інтегровану систему живлення автомобіль отримав від Denyo.
Для роботи двигуна необхідно близько 65 кілограмів водню. Toyota має намір за можливості наповнювати резервуари воднем із відновлюваних джерел. А воду, що утворюється як побічний продукт реакції паливних елементів, можна буде використовувати для інших цілей, наприклад, в душових кабінах.
За даними Toyota, вага вантажівки складає 7,265 тонни, а його довжина досягає 6,38 метра. Вказана потужність джерела живлення – 612 кВт/год з номінальною потужністю 8,5 кВт.
Вже цього місяця автівку виведуть на тести, які повинні показати переваги автомобілів на паливних елементах. Якщо випробування будуть успішними, транспортний засіб запустять у виробництво, щоб “керувати більш стійким суспільством на основі водню”.
За матеріалами: Electrive