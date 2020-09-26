Белорусский оппозиционер: Лукашенко осталось не больше двух лет, на штыках долго не усидит

Так называемая инаугурация незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко напоминала «спецоперацию» и назначение временного управляющего на захваченной оккупантами территории. Эта церемония – еще одно подтверждение того факта, что за Лукашенко не голосовало 80% избирателей.

Дипломатические отношения между Украиной и Беларусью будут крайне сложными, но экономические связи не пострадают. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Сергей Калякин.

– Резиденция президента Беларуси называется Палац Независимости. «Инаугурация» Лукашенко, которая прошла в нем – это знаково? Насколько легитимно? Если я не ошибаюсь, инаугурацию, как минимум, должны транслировать по телевидению, и церемония должна происходить в парламенте. Или нет?

– В целом это удивительная так называемая инаугурация. Она шестая в истории Лукашенко. Я помню все пять, которые были до этого, но такого еще не было.

Удивительные слова произнес Лукашенко: «Инаугурация – это день нашей победы». Как я понимаю, имелась в виду победа белорусского народа. Но победу не отмечают в осажденной крепости. А инаугурация происходила во Дворце Независимости, который был окружен спецтехникой, представителями силовых структур, военными. А готовилась в обстановке строго секретности.

В нарушение закона, церемония не транслировалась по телевидению и радио. Это было больше похоже не на празднование, которое проводят на площадях во всех городах, селах и так далее, а на спецоперацию.

У меня возникла ассоциация с назначением какого-то временного управляющего на захваченной оккупантами территории. Я думаю, что те, кто готовил это мероприятие, кто пошел по такому пути, просто совершили очередную глупость.

– Можно ли оспаривать эту так называемую инаугурацию?

– Люди оспаривают сам факт избрания Лукашенко. Он этой инаугурацией подтвердил, что никакие 80% граждан за него не голосовали. Потому что инаугурацию не проводят за закрытыми дверями как спецоперацию, когда за тебя проголосовали 80% избирателей.

Зачем оспаривать инаугурацию человека, который не избран?

Сегодня основное требование, которое выдвигается белорусским народом, которое сотни тысяч людей демонстрируют на площадях и во всех городах республики – Лукашенко должен уйти и должны состояться новые справедливые выборы.

– Оппозиция объявила о бессрочной акции протеста. Насколько она будет эффективной? Ведь уже полтора месяца мы видим, как люди выходят на улицы, но Лукашенко это не останавливает.

– Те протесты, которые сегодня происходят, я уверен, будут происходить. После инаугурации будет нарастание протестных настроений и протестных выступлений граждан.

Они ведут себя мирным образом. Идет мирное давление на власть. И через это давление, через эту демонстрацию идет изменение в головах людей, в том числе и тех, кто находится у власти.

– Действительно, все происходит мирно, изменения в головах. Но в главной голове, от которой все зависит – в голове Лукашенко – изменений нет. Он даже провел инаугурацию, пусть даже незаконную. Могут ли развиваться протесты? Или вы играете в очень долгую – полгода, год?

– На самом деле все происходит не так, как кто-то планирует. Все события, которые происходили, в том числе события в Украине, не расписываются заранее по дням – играть в долгую или в короткую.

Иногда все решается в течение часа-двух, а иногда и нескольких минут. Но все это является следствием этого долгого процесса. То, к чему сегодня пришла Беларусь, мы шли 26 лет.

Для многих неожиданно изменилась ситуация, изменилось сознание людей, поведение белорусов, о котором никто не мог сказать еще три месяца назад.

Я уверен, что только мирным путем можно отстранить Лукшенко от власти. Это будет полезно для страны, для Беларуси.

Неизвестно, как поведут себя предприятия. Сегодня есть требование заводов о том, что Лукашенко должен уйти. На многих предприятиях ведется такая предзабастовочная работа. Вполне возможно, что станет промышленность.

А как себя поведут те же силовики, которые сегодня окружают Лукашенко, тоже никто не знает. Многие из них тоже устали оттого, что они должны защищать не совсем адекватного человека.

Ну а если у Лукашенко ничего в голове не поменяется, то один человек не решает проблему страны. Я не могу утверждать, что все произойдет так, но на штыках долго усидеть нельзя. Возможно, это будет месяц-два, а может, два дня. Но я отвожу Лукашенко не более двух лет на его президентство.

– Чего дальше ждать в отношениях Украины и Беларуси? Лукашенко уже записал нас в «черный список». Наш глава МИД озвучил позицию Украины, что мы не считаем выборы в Беларуси честными и прозрачными.

– К сожалению, в целом дальнейшее пребывание Лукашенко у власти ведет к международной изоляции страны, к самоизоляции. Сегодня не только Украина – с десяток стран сказали о том, что они не признают ни инаугурацию, ни Лукашенко президентом нашей страны.

Это, безусловно, вредит отношениям двух стран – Украины и Беларуси. Но проблема не в странах, не в людях, а в том, что человек не хочет покинуть власть, которая ему по закону не принадлежит.

Эту проблему нужно решать, но ее решат сами белорусы.

– Вы могли бы спрогнозировать, какими будут отношения между Минском и Киевом до конца года на официальном уровне?

– Они будут очень сложными. Я не думаю, что будет какое-то общение между президентами двух стран, это невозможно. Могут быть какие-то отношения на уровне правительств. Думаю, экономические отношения не пострадают никаким образом.

Что касается дипломатических, политических отношений, то здесь возникают серьезные проблемы, которые Беларусь создала для себя. Не только во взаимоотношениях с Украиной, но и со всем остальным миром.

Отдельно можно выделить Россию, которая признала Лукашенко президентом. Здесь у Лукашенко не будет таких формальных проблем. Но существуют глубинные проблемы, которые никуда не делись.