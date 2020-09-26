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За прошедшие сутки наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, потерь нет, — пресс-центр ОС

26.09.2020

За прошедшие сутки, 25 сентября, зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр ОС.

Возле Авдеевки противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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