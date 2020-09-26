С октября в Украине вступит в силу новое требование для водителей

За несоблюдение правила водителей будут штрафовать.

Украинские водители будут обязаны с 1 октября передвигаться за городом с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Об этом сообщает APnews.

Согласно правилам дорожного движения (пункт 9.8) с 1 октября по 1 мая все механические транспортные средства за пределами населенных пунктов должны двигаться с включенными дневными ходовыми огнями (ДХО), а если они не предусмотрены конструкцией – ближним светом основных фар.

Эта норма действует и днем, и ночью. При этом габаритные огни и противотуманные фары нельзя использовать в качестве альтернативы. А в случае несоблюдения этого правила, нерадивый водитель будет оштрафован на сумму от 425 до 510 гривен (на основании части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.