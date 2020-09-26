Зеленский приехал на место падения Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 сентября прибыл на место катастрофы военного Ан-26 в Чугуеве под Харьковом.

Соответствующее видео обнародовали на Telegram-канале «Харьков 1654». Авторы уточнили, что с президентом был глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь Telegram-канал «ВЕХА (Харьков)» сообщил, что Зеленский с журналистами общаться отказался. Он лишь сказал пару слов по поводу того, что очень сожалеет о случившемся.

С главой государства на Харьковщину прибыл главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава Офиса президента Андрей Ермак.