Кадри з серіалу “Друзі” використали для курйозного мему про 2020 рік (відео)

Колишній футболіст Девід Бекхем є прихильником серіалу “Друзі”. У мережі він вирішив опублікувати особливі фрагменти з ситкому, які склались у мем про 2020 рік.

Відео з’явилось в інстаграмі Девіда Бекхема. Спортсмен поділився курйозною нарізкою роликів, натякнувши, що у серіалі “Друзі” передбачали події 2020 року.

Зокрема, у відео можна побачити шістьох персонажів ситкому – Рейчел, Джої, Фібі, Чендлера, Моніку і Роса. Герої “Друзів” говорять, що ненавидять рік, не хочуть покидати квартиру, змушують один одного мити руки, або ж називають всі події божевіллям. І, мабуть, кожен епізод настільки влучно передає настрої всього світу, що мільйони користувачів мережі пореготали з ролика.

Немає кращого способу почати день, ніж з перегляду “Друзів”,

– написав Девід Бекхем.

Раніше у мережі шалену популярність отримали меми “Мої плани – 2020”. Користувачі мережі курйозно поєднували кадри з улюблених фільмів і серіалів, передаючи настрої перед карантином і під час пандемії. І, звісно, дотепні юзери не оминули увагою серіал “Друзі”. З головними героями стрічки створили картинки, які розсмішили мережу до сліз. Журналісти 24 каналу підібрали найкумедніші з них.



Меми з серіалу “Друзі” / Фото Twitter



Меми про 2020 рік / Фото Twitter



Курйозні картинки про 2020 рік / Фото Twitter



Меми про карантин / Фото Twitter



Кумедні меми з серіалу “Друзі” / Фото Twitter