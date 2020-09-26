Отныне ЕС рассматривает Украину просто как источник дешёвого труда, сырьевой придаток, рынок сбыта и буферное государство. И не более того

ЕС — Украине: Отныне сами, сами, сами….

ЕС радикально изменил свое отношение к Украине, признав невозможность реформировать нашу страну в направлении европейских ценностей. Проект закрыт.

Отныне ЕС рассматривает Украину просто как источник дешёвого труда, сырьевой придаток, рынок сбыта и буферное государство. И не более того.

Собственно, основной целью недавнего визита главного дипломата ЕС в Украину г-на Борреля как раз и было доведение до украинцев этого печального факта.

Вот цитата: «Как я сказал президенту Зеленскому, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы украинцы могут только сами».

Сами??!!

Помилуйте!

Ведь совершенно очевидно, что сами мы, увы, реформировать себя не в состоянии!!

Сами мы можем только либо сохранить нынешний статус кво, то есть failed state, либо развалить себя, что мы, по сути, и делаем, массово разбегаясь на заработки кто куда.

Круг замкнулся. Точнее, все вернулось на круги своя.

О неизбежности этого итога я писал после победы майдана в самый разгар ейфории, когда народ радостно бежал голосовать за Порошенко. Худшего варианта для проведения реформ нельзя было даже и придумать, но плебсу можно втюхать все что угодно. Даже патентованного вора Порошенко как великого реформатора.

Ну, а избрание Зеленского президентом и его Слуг — это уже квинтэссенция, апофеоз охлократии. То есть политического режима, при котором выбор власти делает малообразованная и бедная часть общества — толпа.

Охлократия, как известно, не способна ни к каким реформам. Охлократия не способна даже внятно артикулировать свои проблемы, не то чтобы их решать. Охлократия — это концентрированная форма популизизма и демагогии.

Поэтому, скоро мы станем противны сами себе