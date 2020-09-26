Вітольд Фокін – подарунок російським пропагандистам

Вітольд Фокін на посаді першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі – справжня знахідка для російської пропаганди.

З моменту його призначення на цю роль (18 серпня) колишній прем’єр-міністр часів президентства Кравчука став зіркою щотижневих моніторингів дезінформації щодо України у російському інформпросторі.

В кінці серпня — на початку вересня кожна п’ята-шоста новина за день про Україну на провідних російських сайтах була про Фокіна, до 11% від щоденних новин — на маніпулятивних російських, спрямованих на Україну (це сайти для жителів ОРДЛО, де постійно пишуть про «Новороссию» і «украинских нацистов»).

Російським медіа дуже подобаються заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу Донбасу, щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі та необхідності загальної амністії. Його позицію там називають «миролюбивой», «конструктивной» і «адекватной».

Що й не дивно, адже ініціативи Фокіна щодо окупованих територій на сході країни послідовно повторюють тези і вимоги Росії.

В Україні заяви нового заступника голови ТКГ критикують не тільки представники проукраїнських партій і сил, від них іноді відмежовується навіть його колега по переговорам Леонід Кравчук, який і сам часом підгодовує коментарями російську дезу.

Але скільки б керівник Офісу президента Андрій Єрмак не підкреслював, що все сказане Фокіним — виключно його особиста думка, що не є офіційною позицією переговорної групи, російські медіа все одно ставлять заголовки «Киев назвал условие для достижения мира» до текстів, у яких йдеться про Фокіна. Це класична маніпулятивна методика підміни понять.

Критику пропозицій Фокіна в Україні пропагандисти теж помічають і оперативно реагують, розповідаючи про агресивний український націоналізм та «информационную кампанию против представителей Украины в ТКГ».

У дзеркалі російських медіа ситуація виглядає приблизно так: «Стоило украинскому чиновнику озвучить адекватную позицию, противоречащую националистическим силам, как от него сразу отреклись все коллеги, а компромиссы, озвученные им, сразу попали в разряд «несоответствующих национальным интересам».

Щоб було ще страшніше, пишуть, що націоналісти «выступают на различных публичных площадках с грязными оскорблениями в адрес украинского правителя, с призывами отправить его на свалку истории и даже вздернуть на Крещатике». Зауважте шанобливе «украинского правителя», яким Вітольд Фокін сьогодні зовсім не є.

Розповідь його онуки Маші про те, як вона влаштувала дідуся до тристоронньої контактної групи через давнього знайомого «Андрюшу» Єрмака теж зарахували до спроб дискредитувати його призначення.

Власне, великою радістю і перемогою для російських пропагандистів є сам факт, що спікер високого рівня озвучує ідеї і пропозиції, що суперечать офіційній позиції України щодо Донбасу. Це дає привід для «аналітики» про те, що в українській «концепции «тотальной войны» против Донбасса появились трещины». Статтю з таким заголовком про нібито зміну настроїв в українському суспільстві одночасно оприлюднили кілька російських маніпулятивних сайтів. Автори протиставляють «миротворця» Фокіна «партії війни», до якої зараховують колишнього президента і його оточення.

І звідси вже розвивається теза, що проти Фокіна в Україні виступає «мощная и финансово обеспеченная группировка сил, ориентированная на войну».

Нової хвилі маніпуляцій чекаємо до і після 29 вересня, коли заступник голови ТКГ буде пояснювати свої заяви на засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Надія РОМАНЕНКО, для Gazeta.ua