Серйозна пожежа біля лабораторії Huawei, що тестує 4G і 5G (відео)

У місті Дунгуань (Китай) спалахнула пожежа на території, що належить компанії Huawei. Поблизу епіцентру вогню розміщена дослідницька лабораторія китайського техногіганта.

В мережі з’явилося чимало роликів, на яких видно величезні хмари сірого диму над будівлею.

Детальніше

Спочатку була інформація, що загоряння відбулось у самій лабораторії, в якій працює близько 25 тисяч людей. Вони, зокрема. займаються тестуванням обладнання для мереж 4G і 5G.

Однак, згодом місцева влада цю інформацію спростувала. Вогонь справді спалахнув на території, що належить Huawei. Однак, ця будівля перебуває на стадії будівництва і ще не введена в експлуатацію. Тож людських жертв вдалось уникнути.

BREAKING – Huawei’s research lab in Dongguan City, China is on fire.pic.twitter.com/q9T9irtYyS

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 25, 2020

Хоча, як пишуть в соцмережах, вогонь був дуже сильний, адже там було багато звукоізоляційної легкозаймистої бавовни. В результаті постраждала лише сталева конструкція.

Пожежа спалахнула вранці 25 вересня (близько 10 ранку за київським часом). Наразі вогонь повністю вдалось ліквідувати.