МИД Латвии и Эстонии расширили санкционные списки по Беларуси

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии опубликовали расширенные санкционные списки по Беларуси в пятницу, 25 сентября.

«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных», — заявили в МИД Латвии и добавили, что в списке 101 чиновник.

В латвийский список вошли представители администрации президента Белоруссии, министерства внутренних дел и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

В свою очередь в эстонский список попали 98 человек, которые играли «ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов».

«Мы выражаем свое отношение к происходящему в Белоруссии через санкции. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а их результаты были сфальсифицированы», — сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.