Врач дал обнадеживающий прогноз о состоянии выжившего в катастрофе самолета Ан-26

Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, находится в больнице с травмами средней степени.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун рассказал журналистам, что угрозы жизни курсанта нет, лекарств хватает.

«Состояние его стабильно… Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья», – отметил он.

Как сообщает «Украина 24», мать уцелевшего курсанта Ирина Золочевская рассказала, что ее сын выпрыгивал с самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.

Ирина сообщила, что она уже видела сына в госпитале.

«Меня пустили, ребенка я увидела на минутку, он немножко в сознании, голову приподнял… А сейчас я пойду, поговорю с врачом, узнаю, в каком он состоянии. Он прыгал с самолета на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета», – подчеркнула женщина.