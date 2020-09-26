Михаил Терентьев идет на выборы в Киевраду: воровал, ворую и воровать буду!

Михаил Терентьев – кандитат в депутаты в списке партии «УДАР» в Печерском районе города Киева на местные выборы в Киевсовет 2020.

Кратко напомним его биографию. Баллотировался в народные депутаты на выборах 2019 от «Европейской солидарности» в Киеве на Печерске (округ №221). Занял третье место, набрав менее 17% голосов избирателей. Но по размеру избирательного фонда попал в ТОП-10 кандидатов-мажоритарщиков, оказавшись на девятом месте. Терентьев во время парламентской кампании потратил 2 400 000 гривен на телерекламу. Ее показывали на телеканалах «Интер», «112 Украина», «NewsOne». Это при том, что в 2018 году Терентьев задекларировал всего $ 35 тысяч наличными и 1 350 гривен на счетах в банке. Зарплата же по основному месту работы депутата – в качестве директора КП «Инженерный центр» – составила 579 тысяч гривен.

В 2016-м, в первые 100 дней работы тогдашнего Киевсовета, депутат пополнил ряды прогульщиков – попросту не ходил на сессии, хотя это и есть прямым долгом депутата. Кстати, в 2018 он отсутствовал во время голосования за проект решения по сохранению Почтовой площади, где нашли остатки улиц времен Киевской Руси – помните какой скандал тогда возник в связи в этой исторической находкой?

Вот такая короткая справка на Терентьева опубликована на сайте chesno. Некоторые моменты его биографии стоит изучить подробнее.

Например, Терентьева связывают с бывшей соратницей Леонида Черновецкого Аллой Шлапак. Он долго возглавлял ее общественную приемную, а на парламентских выборах-2012 был от нее наблюдателем. Но история достаточно давняя, хотя и тут есть интересное: в 2012 году, занимая должность руководителя общественной приемной Аллы Шлапак, Терентьев пытался отобрать у подростка планшет, чтобы уничтожить записанные на видео показания подкупа избирателей депутатом. Что не замедлили растиражировать СМИ, но на карьеру Терентьева это не повлияло.

Что касается работы Терентьева на посту руководителя «Инженерного центра» (напомним, что КП – это коммунальное, то есть городское предприятие) – то он отличился и здесь. Его имя упоминалось в деле по закупкам КП «Инженерный центр», которое расследовала прокуратура. С конца 2016 года предприятие, которым руководит депутат, трижды закупало услуги по капитальному ремонту Киевской детской клинической больницы №2. Причем в смету каждый раз вносились одни и те же работы. И оплачивались из городского бюджета. Прокуратура подозревала, что предприятие, в сговоре с фирмами «Плутон-С» и «Армабуд Лтд», растратило в целом 84,31 миллиона гривен бюджетных средств. Но дело заглохло где-то в недрах следствия. Что, впрочем, не ново в нашей стране. Это какого-то слесаря, который скомуниздил гайку и пару электродов, укатают на пару лет. А все, что исчиляется миллионами – не воровство. Это – бизнес. И уважение.

Кроме того, в 2018 году «Инженерный центр» решил провести реконструкцию лестницы на Пейзажной аллее за 38,3 миллиона. Хотя это же предприятие ремонтировало эту же лестницу в предыдущем, 2017 году, за 31 миллион 300 тысяч гривен. Государство (точнее – Киев) не обеднеет.

Фигурировало предприятие Терентьева и в производстве Шевченковской районной прокуратуры № 42018101100000093, открытом в марте 2018-го. Как следует из материалов прокуратуры, в конце 2017 года КП «Инженерный центр» заказал установку специальных знаков на въездах в Киев. На это было выделено почти 4 миллиона гривен из бюджета, а закончить планировали к марту. Но знаки так и не появились. В результате в действиях руководителя «Инженерного центра» и его подрядчика усмотрели преступный сговор. Все, как и всегда, закончилось ничем. Бизнес!

Кто в Киеве (да и в Украине) не знает о знаменитом «мосте Кличко»? Знает о нем и Михаил Терентьев. Получше многих – ибо КП «Инженерный центр» выступал заказчиком работ по реконструкции этого моста. И результат был немножечко предсказуем – чиновников из этого предприятия обвинили в разворовывании денег во время строительства. По версии Государственного бюро расследований, КП «Инженерный центр» и один из подрядчиков увеличили стоимость финансируемого из бюджета проекта с 255,5 миллионов гривен до почти 420 миллионов. И часть этих денег растворились на киевских просторах. Но и это не все – по данным следствия, КП «Инженерный центр» уже с другим подрядчиком еще и подделали документацию по стоимости разработки проекта, в результате чего были дополнительно выведены более 11 миллионов гривен из бюджета.

Уголовное дело № 62019000000000619 по статье 191 было открыто ГБР в мае 2019 года. Ее санкция предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. И это непосредственно касалось Михаила Терентьева, ибо именно он и есть руководителем предприятия, которое несет ответственность за работы и выделенные на них деньги.

Но даже открытое уголовное дело не остановило его аппетиты — 12 июня того же года Терентьев подписал протокол о выделении на строительство моста еще почти 74 миллионов гривен. Это при том, что тот официально открыли почти за три недели до этого. Чем закончилось все это? Да как всегда.

Как и уголовное дело годичной давности № 42018101100000062, которое было открыто в феврале 2018 года Киевской местной прокуратурой №10. Следователи утверждали, что в течение двух лет «Инженерный центр» трижды заказывал капитальный ремонт одного и того же объекта – Киевской детской клинической больницы № 2. В ноябре 2016 года на ремонт было выделено около 15,5 миллионов гривен, впоследствии работы были выполнены и приняты. Но уже в июне 2017 года предприятие Терентьева еще раз заказало ремонт на 7 миллионов, причем без проведения тендера. А в феврале 2018-го «Инженерный центр» заказал работы в третий раз – почти за 62 миллиона. При этом работы среди прочего каждый раз предусматривали установку умывальников и унитазов. Правоохранители уверяли, что таким образом руководство предприятия выводило бюджетные средства. Но все опять же закончилось вполне благополучно для руководителя КП «Инженерный центр». Впрочем, вы об этом догадывались.

Так куда же делись бюджетные средства? Пищу для раздумий дает декларация Михаила Терентьева. Она в открытом доступе – закон обязует это делать. Так вот, с момента назначения директором коммунального предприятия благосостояние его семьи существенно улучшилось. Только за первые два с половиной года работы он добавил к своим накоплениям около 25 тысяч долларов – больше, чем заработал за весь 2018-ой. А жена Терентьева Светлана за это же время приобрела две квартиры в столичных новостройках и земельный участок в Великих Дмитровичах под Киевом. Хотя ее доходы за последние три года составили меньше 100 тысяч гривен.

Бывает, конечно, что у жен дела идут куда лучше, чем у мужей. Но, согласитесь – как-то странно выходит у нас в стране: стоит человеку стать депутатом либо чиновником, у его жены резко налаживается жизнь и появляются земли, квартиры, машины. Что ж – можно было бы порадоваться, если бы не терзали смутные сомнения по этому поводу.