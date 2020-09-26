Повінь – зміна системи

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Самолет был не до конца исправен, – мать пилота АН-26 о трагедии

26.09.2020

Один из пилотов самолета ВСУ Ан-26, разбившегося возле Чугуева, Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.

Об этом мать рассказала журналистам на месте катастрофы. 

«Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии», – отметила женщина.

По ее словам, сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба.

«Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса», – сказала мать.

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