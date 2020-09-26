«ПриватБанк» блокирует карты клиентов за долги на коммуналке

«ПриватБанк» начал блокировать карты клиентов без предупреждения. Об этом сообщила клиентка банка на портале Минфин.

«Заехала на заправку и не смогла расплатиться картой. После этого оказалось, что все карты заблокированы. Из банка ни звонка, ни сообщения», — написала она.

По ее словам, банк заблокировал все ее карты из-за задолженности за коммуналку.

«Серьезно? И чем я должна заплатить? Почку продать? Если кредитка и зарплатная карта заблокированы. При этом на момент блокировки все задолженности были погашены», — отметила она.





Жалоба на ПриватБанк

На ее заявление сотрудники «ПриватБанка» ответили, что «в случае поступления постановления об аресте банк вынужден приостановить операции по счетам согласно постановлению о наложении ареста».

«Вам необходимо урегулировать вопрос с исполнителем, о чем дополнительно сообщили вам на e-mail. Узнать контактные данные исполнителя, номер исполнительного производства (ОП) вы можете, перейдя на сайт Министерства юстиции», — сообщил «ПриватБанк».

Также в банке добавили, что при поступлении к ним запроса о снятии ареста от исполнительной службы, ограничение будет снято в течение 1-3 рабочих дней.





Ответ ПриватБанка

«В случае поступления на карточки суммы больше, чем сумма ареста, по обращению в банк есть возможность снять средства, превышающие сумму ареста», — добавили в Привате.