Жизни курсанта, который выжил в авиакатастрофе под Харьковом, ничего не угрожает — Шмыгаль

Военнослужащий, выживший в авиакатастрофе под Харьковом, получил значительные повреждения, однако его жизни ничего не угрожает.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На борту самолета АН-26 находилось 27 человек, тела 25 жертв катастрофы найдены, еще 2 человека в момент катастрофы оставались живыми, один военнослужащих скончался сегодня утром в больнице от полученных травм и ожогов. Одному, который остался жив — жизни его ничего не угрожает: получил значительные повреждения, но, по прогнозам врачей, угрозы жизни нет», — отметил он.