Сегодня проведут забор для ДНК-экспертизы с идентификации тел погибших в авиакатастрофе под Харьковом — МВД

Сегодня будет сделан забор образцов для проведения ДНК-экспертизы по идентификации тел погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня будем делать забор образцов ДНК, так как ряд тел нужно будет узнавать через ДНК с родными», — сказал Геращенко.

Также сообщается, что в больнице скончался один из пострадавших в результате падения самолета АН-26 в Харьковской области. Человек находился в крайне тяжелом состоянии, более 90% ожогов тела.

«Катастрофа унесла жизни 26 человек, один находится в больнице», — отмечается в сообщении.