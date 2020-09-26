Конотопські схеми Кошовця

Історія про те, як надурити національну компанію та піти у депутати

Місце подій: Конотоп

Дійові особи: такий собі бізнесмен та депутат Олександр Кошовець, колишній власник ТОВ «Колос-Агро Трейд»; «Агросфера»; підставні голови товариства.

Конотоп прославився свого часу на всю Україну відомою історією, називається яка «Конотопська відьма». Один з дійових осіб, писар Пистряк задля вирішення своїх питань, обманює козацького сотника Забрьоху. Все відбувається, звісно, в Конотопі у 19 сторіччі.

У XXI-му Конотоп знову опинився в центрі дуже некрасивої історії. На відміну від тієї, ця – не видумана автором. Усі події та дійові особи – дійсні.

Отже, до літа 2020 року існувало собі в Конотопі ТОВ «Колос-Агро Трейд», засновником та директором якого був такий собі Олександр Кошовець. Крім того, що був він фермером, чоловік обрався до Конотопської районної ради. Не виключено, що має наміри балотуватися і на цьогорічних місцевих виборах. Та чи вартий він представляти інтереси людей – судити вам.

Товариство, яке очолював Кошовець, займалося агробізнесом – вирощуванням зернових культур, розведенням птиці. Звісно, аби діяльність була успішна, господарство закуповувало добрива, препарати, що допомагають рослинам зростати міцними та здоровими. Таку продукцію серед інший товариству поставляла національна компанія – ТОВ «ТД «Агросфера». Вона є відомим в Україні постачальником спеціалізованої продукції для сільського господарства. Якісні добрива, засоби захисту рослин та регулятори росту постачаються за прийнятними цінами та на привабливих партнерських умовах. Таким чином «Агросфера» підтримує українських аграріїв.

ТОВ «Колос-Агро Трейд» закупило в «Агросфери» продукції па загальну суму більше 4 млн гривень. Особисто Олександр Кошовець підписав гарантійні зобов’язання щодо повернення цих коштів. Але замість того, щоб з нового врожаю розрахуватися перед постачальником вирішив, говорячи простою мовою, «злити» власне підприємство.

Схема вийшла трохи незграбна. Спочатку Кошовець «зливає» свою частку в підприємстві підставній особі. Потім підставна особа стає директором товариства. А вже через місяць після придбання товариства та призначення на посаду директора товариства підставна особа позивається до суду з вимогою визнати товариство банкрутом. Виглядає трохи дивним: спочатку купити діюче сільгосппідприємство, очолити його, а потім швиденько «похоронити», шляхом доведення до банкрутства. Є очевидним, що всіма діями продовжує дистанційно керувати колишній власник Олександр Кошовець, який через підставних осіб намагається тихенько «похоронити» «Колос-Агро Трейд», а разом із Товариством й усі його борги, а також і борги самого пана Олександра, який поручався по зобов’язаннях Товариства, шляхом укладення договорів поруки. При цьому для своїх дій Олександр Кошовець обрав іншу область – Запорізьку, змінивши не лише власника і керівника свого Товариства, а й його місцезнаходження. Можливо для того, щоб мати підтримку «своїх людей» — «спеціалістів у справах банкрутства»??? На користь цього припущення говорить і той цікавий факт, що новий власник і директор Товариства є власником чи керівником ще трьох десятків дрібних підприємств. Можливо, їх теж спіткала така ж доля – з успішних стати банкрутами?

Паралельно з оборудками нового директора ТОВ «Колос-Агро Трейд» колишній його власник швиденько переписує своє особисте майно на рідних. Щоправда, тут його трішки занесло. Отримавши кошти від продажу своєї частки в підприємстві, Кошовець покупає новенький позашляховик. Звісно, в декларацію відомості про це не вносить. А потім досить швидко продає цю автівку, хоча порівнюючи ціну купівлі, ціну продажу, та період часу між цими подіями, фактично дарує. Отримані кошти теж мав би задекларувати. І це має стати предметом уваги контролюючих органів. Так само, як фіскальна служба має таки домогтися повернути в державну скарбницю податкові зобов’язання «Колос-Агро Трейду». За даними з відкритих джерел, на сьогодняшній день товариство заборгувало своїм партнерам та державі майже 7 млн. гривень.

Час та можливість для переговорів про відтермінування виплат – вичерпано. Кредитори будуть намагатися повернути собі бодай щось. Хоча приймаючи до уваги схему Олександра навряд чи кредиторам вдасться реалізувати свої законні права, виконати на свою користь усі законні рішення суду та повернути свої борги. Зрозуміло, що відкрито, під своїм ім’ям Олександру Кошевцю займатися бізнесом у Сумській області навряд чи вдасться знову. Але Україна велика! Тому не виключено, що він кине всі свої ресурси аби обратися депутатом місцевої ради. Поки що це – всього лиш припущення. Проте, чи вартий такий кандидат представляти інтереси громади? Вибір завжди за людьми. Які повинні знати всю правду про тих, кого вони обирають.