Маріанська западина: цікаві факти про найглибше місце на планеті

Маріанська западина — одне з найнезвичайніших місць під землею, нижче рівня моря. Область досліджена досить погано. Відомо не дуже велика кількість інформації, але, якщо цікаво дізнатися про місце, яке ще незвідане повністю людиною, тоді ця стаття для вас.

Travel24 розповість цікаві факти про Маріанську западину.

Вчені встигли дослідити тільки 5% Світового океану. Але точно знають, що найглибша точка океану – це відмітка Челленджера, яка знаходиться в Маріанській западині на глибині близько одинадцяти тисяч метрів.

Маріанська западина розташована в західній частині Тихого океану на схід (приблизно 200 кілометрів) від п’ятнадцяти Маріанських островів біля Гуаму. Має форму півмісяця в земній корі довжиною близько 2550 кілометрів і шириною в середньому 69 кілометри.

Глибина западини

Згідно з останніми дослідженнями 2011 року найглибша точка Маріанської западини становить близько 10 994 метрів. А найвищою вершиною вважається гора Еверест, її висота приблизно 8 800 метрів, тобто, якщо занурити гору Еверест на дно западини, то ще понад 2 кілометри буде до верхівки моря.



Глибина Маріанської западини / travelask.ru

Температура води

Вважається, що вода всередині повинна бути дуже холодною, насправді температура становить від 1 до 4 градусів. Однак на глибині близько 1,6 кілометра від поверхні Тихого океану розташовані гідротермальні джерела, звані “чорні курці”. Вони вистрілюють воду, яка нагрівається до 450 градусів.Ця вода багата мінералами, які допомагають підтримувати життя в цій області. Попри температуру води, яка на сотні градусів вища точки кипіння, вона тут не закипає через неймовірний тиск, в 155 разів вищий, ніж на поверхні.

Мешканці підводного світу

Гігантські токсичні амеби: це одноклітинні істоти діаметром 10 сантиметрів, покриті спеціальною плівкою, яка дуже стійка до тиску, й не руйнується. Харчуються ці одноклітинні тим, що потрапило на дно Маріанської западини.



Гігантські амеби на дні западини / podrobnosti.ua

Молюски: неподалік від западини були знайдені молюски з дуже незвичайним складом мушлі, яка не руйнуються під таким високим тиском. До цього вважалося, що молюски в мушлях, у твердому панцирі, там існувати не можуть через високий тиск.



Молюски на дні западини / tut-cikavo.com

Дивні восьминоги: у них немає кінцівок, все тіло нагадує собою величезну спідницю. Будова обумовлена тим, що в подібних умовах необхідно пересуватися і чинити опір високого тиску. Саме тому восьминіг має таку своєрідну форму.



Дивні восьминоги на дні западини / enigma.ua

На дні западини

Чистий рідкий вуглекислий газ

Гідротермальне джерело Шампань Маріанської западини, яке розташоване за межами жолоба Окінава біля Тайваню, є єдиною відомою підводною областю, де можна виявити рідкий вуглекислий газ. , відкрите у 2005 році, отримало свою назву на честь бульбашок, які опинилися діоксидом вуглецю. Багато хто вважає, що ці джерела, названі “білими курцями” через нижчу температуру, можуть бути джерелом життя. Саме в глибині океанів з низькою температурою і великою кількістю хімічних речовин і енергії могло зародитися життя.

Мости

В кінці 2011 року в Маріанській западині було виявлено чотири кам’яних мости, які тягнулися з одного до іншого кінця на 69 кілометрів. Схоже, що вони сформувалися на стику Тихоокеанських і Філіппінських тектонічних плит. Один з мостів Dutton Ridge, який був відкритий ще у 1980-х роках, виявився неймовірно високим, як невелика гора. У найвищій точці, хребет досягає 2,5 кілометри над “Безоднею Челленджера”. Призначення цих мостів залишається невідомим.



Мости Маріанської западини / tut-cikavo.com

Слиз

Якби у нас була можливість опуститися на саме дно Маріанської западини, то ми відчули б, що воно покрите шаром в’язкого слизу. Пісок, у звичному нам вигляді, там не існує. Дно западини в основному складається з подрібнених раковин і залишків планктону, які накопичувалися на дні западини протягом багатьох років. Через неймовірний тиск води, практично все там перетворюється в дрібний сірувато-жовтий густий бруд.

Першою людиною, яка опустилася на дно Маріанської западини в повній самоті, став кінорежисер Джеймс Кемерон. Його внесок був вагомим як для кіноіндустрії, так і для науки, оскільки крім першої хорошої зйомки дна западини, Кемерон взяв зразки різних живих організмів.



Джеймс Кемерон занурюється на дно Маріанської западини / nat-geo.ru

І це далеко не всі таємниці Маріанської западини.