Самолет АН-26 мог летать еще три года, — Таран

Самолет АН-26, который потерпел крушение в Харьковской области, мог летать еще на протяжении трех лет. До очередного ремонта у него было в запасе еще более 5 тысяч летных часов.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, самолету было 43 года, однако в ремонте не нуждался ни сам борт, ни его двигатель.

«Машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. В течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану», — сказал Таран.