В Киеве парня похитили за сделанное замечание и снимали его пытки на видео

Киевская местная прокуратура № 6 завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение на 30-летнего иностранца, который в Киеве похитил и пытал 21-летнего парня.

В соответствии с материалами дела, подозреваемый и его сообщник на BMW выехали на пешеходную зону, в связи с чем получили замечание от прохожего. В ответ злоумышленники остановили авто, схватили и силой затолкав в салон, вывезли в безлюдное место.

Там потерпевшего били и унижали, снимая это на камеру мобильного телефона. Более того, приставив нож к его шее, парня заставили попрощаться с жизнью, после чего осуществили выстрел холостым патроном у его головы.

Дело будет слушаться в Печерском районном суде Киева, сообщила пресс-служба прокуратуры.