«Як у комп’ютерній грі»: курсант, який вижив в катастрофі Ан-26, розповів про свій порятунок

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер поспілкувався з 20-річним курсантом В’ячеславом Золочевським, єдиним, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим.

Про це розповів сам Кучер, — передає Громадське.

«З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично — він навіть у задовільному стані», — уточнив очільник області.

Сам Кучер разом з президентом Володимиром Зеленським вже поспілкувались з курсантом, хоча глава ОДА і наголосив — питаннями його не навантажували.

«Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопці, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер», — переказав Кучер слова курсанта.

Очільник ОДА розповів, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час втратив свідомість. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша.