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У Парижі затримали сімох людей, причетних до нападу біля колишнього офісу Charlie Hebdo

26.09.2020

Правоохоронці Парижа затримали загалом сімох людей, причетних до нападу на двох людей поблизу колишнього офісу французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. На нього у 2015 році було скоєно теракт через публікацію карикатур на пророка Мухамеда.

Через кілька годин після інциденту поліція затримала нападника — ним виявився 18-річний громадян Пакистану. Місце нападу огородили правоохоронці, на ньому знайшли знаряддя нападу — його описують як мачете або м’ясницький ніж, — передає Громадське.

Після цього правоохоронці внаслідок пошукової операцїі затримали 33-річного алжирця і ще п’ятьох пакистанців 1983-1996 року народження, яких вважають причетними до організації нападу. Його наразі розслідують як теракт, уточнюють у поліції. 

Унаслідок нападу постраждали чоловік і жінка. Паризька інформагенція Premières Lignes повідомила, що постраждалі є її співробітниками. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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