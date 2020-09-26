Зеленский с Харьковщины отправился на Донбасс к бойцам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, 26 сентября.
На Донбасс Зеленский отправился из Харьковской области, где накануне посетил место катастрофы самолета ВСУ Ан-26.
«Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях», – сказано в сообщении.
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