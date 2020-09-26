В Краматорске судят майора ВСУ, убившего мирного жителя Авдеевки

В пятницу, 25 сентября, в Краматорске проходит суд над майором СБУ Вадим Федорчук, который в состоянии алкогольного опьянения в 2017 году убил мирного жителя Авдеевки.

Об этом пишет Телеграм-канал Klymenko Time.

Отмечается, что адвокат матери убитого Валентин Рыбин сообщил, что начался допрос ключевого свидетеля по делу.

Следует отметить, что для того, чтобы добиться судебного рассмотрения спустя 3,5 года после убийства, адвокат в понедельник, 21 сентября, был вынужден приковать себя наручниками в помещении суда.

«Похоже, что только такими радикальными методами, как действовал адвокат, можно добиться справедливого судебного рассмотрения преступлений, совершенных правоохранителями», – пишет Klymenko Time.

Напомним, что майор контрразведки СБУ Вадим Федорчук откомандированный из Киева в Авдеевку около часа ночи 4 марта 2017 года находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с двумя военнослужащими из 72-й бригады в Авдеевке прибыл в местное кафе, где встретил раньше не знакомого ему жителя Авдеевки Владимира Еремина.

Майор СБУ после непродолжительного общения заподозрил Еремина в распространении наркотиков, затащил жертву в салон автомобиля и вывез из города. Выехав за город, он вытащил Еремина из автомобиля, после чего начал наносить удары в военных берцах и совершил несколько выстрелов (в землю и в воздух). После, на трассе Константиновка-Донецк майор повторно остановил автомобиль, вытащил жертву и замотал синим скотчем сначала руки, а затем глаза и стал наносить удары обутыми в берцы ногами в область туловища и головы Еремина.

В результате, Еремин скончался на месте преступления из-за кровоизлияния в голову, которое наступило вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Труп был обнаружен в лесопосадке лишь через 6 дней после убийства, 10 марта 2017 года.