До початку вакцинації від коронавірусу у світі можуть померти 2 мільйони людей, – ВООЗ

Кількість жертв пандемії COVID-19 може перевищити 2 мільйони ще до початку масового використання вакцини.

Про це заявив голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров‘я Майк Раян, – пише УНІАН.

На сьогодні, за даними ВООЗ, від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померли понад 980 тисяч людей. За словами Раяна, якщо не вжити узгоджених дій, то перш ніж відбудеться широка вакцинація, число жертв не лише подвоїться, а й перевищить цю позначку.

“Настав час дій з кожного аспекту цього стратегічного підходу.Справжнє питання, чи ми готові разом діяти, щоб уникнути цієї цифри? Звичайно, це неможливо уявити, але це не є неможливим, бо ми, як виглядає, втратимо один мільйон людей за дев‘ять місяців”, – сказав представник ВООЗ.