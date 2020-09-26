Слепой журналист ВВС попался на скачивании порно на работе и был уволен

Слепой журналист ВВС Нил Прайор попался на скачивании порноролика прямо в здании телекомпании, из-за чего остался без работы. Об этом сообщает The Sun.

По словам сотрудников 41-летнего журналиста, все они знали, что мужчина полностью ослеп в 13 лет, поэтому причина его поступка им не понятна. Отмечается, что никто не думает, что журналист мог все эти годы притворяться незрячим и тайком смотреть порно.

Один из коллег Прайора предположил, что тот мог слушать саундтрек и добавил, что ему очень жаль, что так получилось, так как он «отличный парень и талантливый журналист». Официальные представители компании отказались комментировать инцидент.

Прайор работал в ВВС с 2001 года. Он был сотрудникам офиса в городе Суонси, графство Уэльс.