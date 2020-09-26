В России заявили, что «обесценили» американскую систему ПВО

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что ракетный комплекс «Авангард» обесценивает американскую систему противоракетной обороны. Об этом сообщило российское агентство «Интерфакс».

«Когда он меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету», — сказал Борисов.

По мнению российского чиновника, комплекс «Авангард» обесценивает все, что делают сегодня США в сфере создания противоракетной обороны.

Борисов считает, что «противоядие» российскому комплексу может быть найдено только со временем.

«Авангард» является новым российским стратегическим ракетным комплексом с гиперзвуковым крылатым блоком, который может развить скорость в 27 раз большую скорости звука. Первые ракетные комплексы заступили на дежурство в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область) в конце прошлого года.