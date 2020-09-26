“Ой, что-то случилось!”: оператор случайно показал грудь ведущей в прямом эфире

Во время прямого эфира на американском телеканале Fox News оператор случайно перевел камеру с лица телеведущей на ее грудь.

Видео опубликовал один из пользователей Twitter.

Курьезный инцидент произошел с ведущей Эйнсли Эрхардт во время передачи Fox & Friends. Она обсуждала какую-то серьезную тему со своими коллегами, когда объектив камеры неожиданно сместился с ее лица на грудь.

«Ой, что-то случилось!», – отреагировала женщина, увидев изменившийся кадр.

Затем Эрхардт попросила направить объектив обратно на ее лицо, сопроводив свои слова жестом. Коллеги женщины были слегка обескуражены произошедшим.

Скорее всего, то, что грудь ведущей попала в кадр, было просто случайностью, либо шуткой со стороны оператора. Один из коллег Эрхардт предположил, что камера роботизирована, и во время эфира просто возникли какие-то неполадки.

В комментариях под роликом пользователи Twitter предположили, что оператор мог просто заснуть и нечаянно переключить положение камеры.

«Дают зрителям то, что они хотят», – пошутила по поводу инцидента в прямом эфире Cheeto Marie.

«Она показала свое самое ценное качество», – написал WellDayum.