Сотрудники внутренней безопасности ГК «Укроборонпром» разоблачили и задокументировали нелегальную добычу песка на территории государственного предприятия «Киевский государственный завод «Буревестник». О том, что на столичном предприятии функционировал нелегальный карьер, концерн сообщил в четверг, 24 сентября.

Судя по всему, песок здесь добывают уже давно, причем уже отработанные нелегальные карьеры маскировались мусором. Нелегальная добыча, по данным работников безопасности концерна, занимает значительную часть заброшенных площадей завода. По факту возбуждено уголовное производство и продолжается внутреннее расследование.

«Кричащая ситуация с незаконной добычей песка прямо на территории оборонного завода в очередной раз доказывает необходимость передачи подобных проблемных активов, которые уже годами не задействованы в производстве военной техники, в Фонд государственного имущества. С такой инициативой Концерн выступил еще в начале года и подал список из 21 предприятия, которые необходимо передать в сферу управления ФГИУ. Группа этих предприятий не задействована выполнении гособоронзаказа, большинство заводов вообще давно существует лишь «на бумаге», — заявил Мустафа Найем, замглавы ГК «Укроборопнром» по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

«Целесообразностью восстановления производства на заводе «Буревестник» мы интересовались еще в начале карантина, когда рассматривали возможность изготовления аппаратов искусственного дыхания, которые когда-то выпускало это предприятие. Уже в то время было понятно, что использовать мощности и площади завода, где последние пять лет нет ни света, ни тепла, ни коллектива, в оборонных целях невозможно. Ресурсов на возобновление работы предприятия у государства нет. Большое количество помещений и земли, очевидно, уже не будут задействованы в производстве военной техники», — отметил Найем.

А тем временем глава “Укроборонпрома” Айварас Абромавичус уходит с должности. Слухи о том, что он планирует покинуть концерн, ходили уже несколько месяцев. После того как эксперты в области военной промышленности раскритиковали недавний финансовый отчет концерна, стало понятно, что результативности, обещанной экс-министром, власти так и не увидели. Кроме того, уход Абромавичуса может быть еще одним пунктом в глобальной схеме очищения украинской политики от “прозападных” креатур.