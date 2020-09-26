В Беларуси министерство через суд пытается лишить статуса СМИ оппозиционное издание TUT.BY

Министерство информации Беларуси через суд потребовало прекратить выпуск интернет-издания TUT.BY. Это означает, что по решению суда TUT.BY может потерять статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ. Об этом УНН передает со ссылкой на TUT.BY.

«В соответствии с действующей редакцией закона о СМИ, регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска.

«Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа», — отмечается в сообщении.

Так, начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения.

«Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти», — говорится в сообщении.

Интернет-издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого, с момента основания в 2000 году, TUT.BY работало без статуса СМИ.