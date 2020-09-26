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Боррель отказался от своего заявления, что ЕС — не банкомат

26.09.2020

Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как «банкомат». Изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий.

Из статьи убрали такие слова Борреля: «Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом».

При этом один из источников «Европейской правды» заявил, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с Зеленским.

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