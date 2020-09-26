Польские ученые выдвинули свою версию происхождения жизни на Земле

Как произошла жизнь на нашей планете? Свою версию выдвинули польские ученые.

Детали: Исследователи из Польши выдвинули неожиданную теорию происхождения жизни на Земле. Их цитирует издание Science.

В публикации сказано, что местные ученые создали компьютерную программу, способную выдать все варианты химических реакций между заданными веществами.

В статье говорится: «Заложив в нее шесть простейших молекул, уже среди продуктов третьего этапа взаимодействий исследователи получили первые аминокислоты и другие сложные биохимические соединения, составляющие основу жизни».

Сообщается, что программа Allchemy способна отображать пребиотический синтез сложных биохимических соединений из простейших предшественников.

Информируется также: «Эксперты взяли шесть веществ-субстратов, которые гарантированно присутствовали на ранней Земле – воду H2O, азот N2, сероводород H2S, метан CH4, аммиак NH3 и цианид HCN. Для расчета реакций они использовали проверенные химические механизмы, реализуемые в тех условиях, которые существовали на Земле, когда на ней зарождалась жизнь».

Стало известно следующее: «Программа не только выдала все известные биотические соединения, получаемые при синтезе заданных предшественников, но и показала ранее неизвестные маршруты пребиотического синтеза многих органических соединений – ацетальдегида, диглицина, яблочной, фумаровой, лимонной и мочевой кислот. Все эти маршруты исследователи подтвердили экспериментально».

Специалисты говорят: «Данный алгоритм позволил выявить даже целую реакционную систему, ранее неизвестную химикам – саморегенерирующийся цикл иминодиуксусной кислоты, а также определил три основных пути пребиотического синтеза: через возникновение соединений, которые на следующем этапе выполняют роль катализаторов; функциональные химические системы и циклы самовосстановления; и образование поверхностно-активных примитивных биомолекул».