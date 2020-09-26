В Одессе лихач на Mercedes устроил масштабное ДТП: шесть авто – всмятку

В субботу, 26 сентября, на городской дороге, ведущей в курортную зону Одессы, произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей (напомним, накануне в Одессе случилась авария, в которой два человека погибли и четверо получили серьезные травмы). По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Довженко водитель Mercedes Ben’s превысил скорость, «его вынесло на тротуар, где он столкнулся с припаркованными пятью автомобилями».

Как сообщили в управлении патрульной полиции, сигнал о ДТП с пострадавшими им поступил в 15:30. На месте происшествия полицейским предварительно удалось установить, что Mercedes при объезде другого автомобиля, не выбрал безопасный интервал и скорость движения.

«В результате совершил столкновение с припаркованным Ford Courier, после чего повредил автомобиль Chevrolet Lacetti. Автомобиль Chevrolet по инерции отбросило на Toyota Rav4. При дальнейшем движении Mercedes Ben’s столкнулся с ВАЗом, который отбросило на автомобиль Wolksvagen Passat», — уточнили в управлении.

Известно, что до прибытия полиции на место ЧП был госпитализирован водитель ВАЗа. О других потерпевших, пока не известно. На месте происшествия работает следователь.