«Слуги народу» хочуть відмінити для податкової банківську таємницю

В Україні всі банківські перекази і стан рахунків громадян зможуть перевіряти податкові служби після письмового звернення до фінансової установи. Відповідний законопроєкт під номером 4073 зареєструвала «слуга народу» Дарина Володіна.

Зараз податкова може отримати доступ до банківської таємниці тільки за рішенням суду. Для цього потрібні підстави: розслідування будь-якого злочину, під час якого доступ до інформації про стан банківського рахунку або проведених переказів можуть бути доказом провини. У новому законопроєкті говориться, що для того, щоб порушити таємницю, досить, щоб співробітник податкової (зокрема й районної) написав лист до банку. Ні рішення суду, ні конкретних підстав не потрібно.

В пояснювальній записці автор документа Дарина Володіна уточнює, що нововведення дозволять вчасно знаходити тих, хто мав заплатити податки, але не зробив цього, достовірно і повністю сплачувати податки.

Контроль за переказами, станом рахунку – поширена в Європі практика. Тим, хто правильно веде податковий облік і все робить законно, боятися нічого, розповіла в коментарі виданню Оbozrevatel адвокатка, член Асоціації правників України Ольга Ніколаєнко.

Крім того, експерт вважає, що право надсилати письмові запити варто поширити і на митну службу. Тоді вони зможуть перевіряти, чи переказали кошти за покупку товару, яка була передоплата, чи не занизили вартість.

«Я думаю, що перевірка навряд чи стосуватиметься простих громадян, але можливо. Нам час звикнути, що треба платити податки, це правильно й інакше не може бути. Ось якщо ми говоримо про фізичних осіб, багато хто здає квартири в оренду. Не так дорого і складно заплатити податок, але цього не роблять», – розповідає Назаренко.

Водночас адвокат вважає: тим, хто працює прозоро і платить всі податки, боятися нічого. А контроль – необхідна умова для боротьби з тіньовою економікою. Мовляв, ті бізнесмени, які найчастіше скаржаться на тиск з боку митників і податківців, під час детального розгляду відмовляються показувати документи і підтверджувати, що дійсно не порушують закон.