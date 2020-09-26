Новий Rolls-Royce став найдовшим преміальним седаном для задніх пасажирів

Компанія Rolls-Royce представила розширену версію свого нового розкішного седана Ghost з додатковим простором для задніх пасажирів.

Новий варіант недавно випущеного Ghost другого покоління розроблений для використання в якості лімузина з водієм, пропонуючи додатковий простір і спеціальні функції, зосереджені в задній частині салону. Швидше за все, він виявиться особливо популярним в Китаї, де є великий попит на седани зі збільшеною колісною базою.

Бос Rolls-Royce Торстен Мюллер-Схил сказав, що Ghost Extended був розроблений, тому що клієнти фірми попросили версію, «яка забезпечує розширений задній простір в задній частині салону без шкоди для динаміки руху».

Ghost Extended заснований на розтягнутій версії алюмінієвої космічної конструкції, використовуваної на стандартному Ghost (а також на Phantom і Cullinan). Він був подовжений на 170 мм в порівнянні з 5549 мм у стандартного Ghost, а колісна база збільшена на 170 мм до 3465 мм.

Rolls-Royce заявив, що для збереження «мінімалістського» стилю Ghost його дизайнери тільки розширили задні двері і кузов навколо отворів, що «приховало» додаткову довжину і допомогло зберегти лінії автомобіля.

Всередині додаткова задня кабіна Ghost Extended дозволила додати ряд нових функцій. Сидіння безтурботності, що відкидаються, які в Rolls-Royce подобаються тим, хто сидить в бізнес-джеті, не є обов’язковими.

Між задніми сидіннями також був встановлений холодильник з шампанським. Оскільки оптимальна температура подачі шампанського становить 6 ° C для немарочних пляшок і 11 ° C для вінтажних пляшок, холодильник має два режими охолодження при цих температурах. Інші функції комфорту включають вбудований Wi-Fi і нову систему очищення повітря.

Конструкція і трансмісія Ghost залишилися незмінними, використовується той же 6,75-літровий бензиновий двигун V12 з подвійним турбонаддувом потужністю 563 к.с.

Поставки Ghost Extended повинні початися до кінця 2020 року. Компанія Rolls-Royce не розкриває подробиць про ціни.