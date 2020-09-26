Немцы пожаловались Баканову, что СБУ помогает воровать у них урожай

ООО “Капитал-Агроинвест”, инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивана Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.

Об этом говорится в соответствующем письме инвесторов, передают Українські новини.

Как отмечается в обращении, речь идет об участках, которые расположены на территории округов Барышевской объединенной территориальной общины Киевской области.

11 сентября этого года на части этих земельных участков представители другого юридического лица — ООО “УСА-Агромир” — противоправно до сентября собрали весь урожай пшеницы, утверждают заявители.

“На этом рейдеры не остановились и присвоили подсолнечник еще на четырнадцати чужих земельных участках. Об этом наглой краже немецкие инвесторы сообщили местной полиции. Понимая, что пришло время осуществить хоть какие-то действия для охраны земли и урожая, вечером 16 сентября ООО” Капитал-Агроинвест ” обратилось к охранной структуре. Вместе с охранниками на следующее утро выехали на поле и увидели, что захватчики и дальше продолжают собирать урожай на земельных участках, которые им не принадлежат. Полицию пришлось вызывать снова”, — говорится в обращении.

По словам представителей ООО “Капитал-Агроинвест”, на месте консфликта сразу же появились представители Службы безопасности Украины. На поле они приехали в одном автомобиле с рейдерами и прибегли к угрозам не только законным арендаторам, но и представителям полиции, которые пытались прекратить противоправные действия злоумышленников.

“Где среди подсолнечника и кукурузы они разглядели угрозу национальной безопасности и почему встали на сторону нарушителей закона? — вопрошают немецкие инвесторы