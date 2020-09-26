Не было ни кашля, ни температуры: Макаревич переболел коронавирусом

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич переболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы».

По словам музыканта, COVID-19 он переболел в легкой форме и симптомов практически не было, поэтому если бы Макаревич не сделал тест, то не узнал бы о своей болезни.

Он отметил, что у него не было ни кашля, ни температуры. Музыканта насторожило только то, что на некоторое время у него пропало обоняние. Макаревич подчеркнул, что считает единственно эффективным способом борьбы с коронавирусом получение коллективного иммунитета, остальное — полумеры.

Он также уверен, что каждый способен защититься от вируса. Для этого нужно трезво мыслить, чаще мыть руки и не контактировать с людьми, у которых симптомы респираторного заболевания.

При этом Макаревич признался, что его достали разговоры о коронавирусе и что артистам очень плохо живется в условиях карантина. Он объяснил это ограничением на проведением массовых мероприятий, которые являются единственным источников дохода для деятелей культуры.